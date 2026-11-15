Inter e Juventus si sfidano per il derby d'Italia della settima giornata di campionato della Serie A Women. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali: 4-4-2 per le nerazzurre, con Raphino e Polli in avanti.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna, 16 Tomašević, 8 Vilhjálmsdóttir, 7 Bugeja; 26 Raphino, 9 Polli. A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 6 Santi, 10 Magull, 17 Payne, 20 Detruyer, 29 Giudici, 36 Cambiaghi, 43 Bressan Allenatore: David Sassarini
JUVENTUS (3-5-2): 21 Rusek; 71 Lenzini, 8 Rosucci, 23 Salvai; 16 Noordman, 30 Hayashi, 6 Schatzer, 14 Bartel, 3 Carbonell; 19 Pavan, 20 Redondo A disposizione: 1 De Jong, 40 Mallardi, 4 Sylla, 15 Serturini, 22 Chiba, 28 Graziani, 41 Piermarini, 46 Libran, 77 Sarriegi Allenatore: Isaac Guerrero
Niccolò Anfosso
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