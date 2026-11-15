Attraverso il proprio profilo Instagram, Walter Sabatini ha fatto marcia indietro rispetto alle parole espresse nei confronti del tecnico della Roma Gian Piero Gasperini oggi in un'intervista al Quotidiano Nazionale. Questo il messaggio dell'ex dirigente: "Nel corso di un’intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell’opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole".