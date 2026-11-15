Pio Esposito rimane al suo posto al centro dell'attacco dell'Italia, cambiano i compagni di reparto. Per la gara contro il Belgio che chiuderà il girone di Nations League, Roberto Mancini decide di schierare un tridente offensivo con Nicolò Pisilli e Luca Koleosho al fianco dell'attaccante dell'Inter. Giocano dal primo minuto anche Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. 

Ecco le formazioni ufficiali:

BELGIO: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Lavia, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.

In panchina: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts, Raskin.

Allenatore: Van Bommel

ITALIA: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho.

In panchina: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara, Ghilardi.

Allenatore: Mancini

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 19:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.