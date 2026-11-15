Non soltanto Dimarco. Mancini deve sciogliere anche i dubbi relativi alla fascia destra dell'attacco, dove Sebastiano Esposito si gioca una maglia da titolare con Antonio Vergara e Mattia Liberali. L'attaccante cerca conferme dopo la sfida contro la Francia, segnata dal rigore sbagliato e dal successivo richiamo del commissario tecnico.

Proprio i tiri dal dischetto - scrive Tuttosport - sono stati al centro di una sessione supplementare ad Appiano Gentile, dove Sebastiano si è trattenuto insieme al fratello Francesco Pio Esposito, reduce dalla doppietta realizzata contro i francesi. I due hanno provato diversi rigori prima della partitella organizzata da Mancini. Tuttavia non rivedremo i due insieme stasera, visto che l'attaccante del Sassuolo non è tra i convocati per il Belgio.