Ci sarà un po’ di Inter stasera a Monaco di Baviera per la sfida di NFL tra Detroit Lions e New England Patriots all'Allianz Arena. Cristian Chivu, grande appassionato di football americano, è stato invitato all’evento come era già successo lo scorso anno a Madrid, dove ha seguito dal vivo la sfida tra Washington Commanders e Miami Dolphins al Bernabeu. Ciò che non sapevamo che è Jared Goff, quaterback dei Detroit Lions, ha una simpatia per l’Inter. Lo ha dichiarato lui stesso:

“Mi piace molto l’Inter. L’Inter sta costruendo un nuovo stadio a Milano? Mi piacerebbe giocare a Milano prima o poi, sarebbe meraviglioso”. Parole che sicuramente faranno piacere al tecnico nerazzurro, che aspetterà con ansia di ospitare l'atleta a San Siro.