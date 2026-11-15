"Ci auguriamo tutti un altro Ronaldinho-day". Questa la battuta con cui Ariedo Braida, vice presidente del Ravenna, ha congedato i colleghi di Sky Sport dopo l'intervista andata in onda per commentare le emozioni del ritorno in campo, all'età di 46 anni, di Dinho nel match tra i giallorossi e il Forlì.

Braida ha riabbracciato il brasiliano per la seconda volta in carriera dopo la parentesi vissuta assieme al Milan: "Il ricordo più bello che ho di lui è il gol che fece nel derby, fu una perla strepitosa che mi fece impazzire. Al di là di quello, dico che Ronaldinho è un ragazzo meraviglioso, una persona stupenda", ha raccontato l'ex dirigente rossonero.