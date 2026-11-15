"Ci auguriamo tutti un altro Ronaldinho-day". Questa la battuta con cui Ariedo Braida, vice presidente del Ravenna, ha congedato i colleghi di Sky Sport dopo l'intervista andata in onda per commentare le emozioni del ritorno in campo, all'età di 46 anni, di Dinho nel match tra i giallorossi e il Forlì.

Braida ha riabbracciato il brasiliano per la seconda volta in carriera dopo la parentesi vissuta assieme al Milan: "Il ricordo più bello che ho di lui è il gol che fece nel derby, fu una perla strepitosa che mi fece impazzire. Al di là di quello, dico che Ronaldinho è un ragazzo meraviglioso, una persona stupenda", ha raccontato l'ex dirigente rossonero. 

Sezione: News / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 20:23
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.