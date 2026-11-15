L'Inter, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha voluto ricordare gli impegni che il Biscione dovrà affrontare da qui alla conclusione del 2026: "Un ciclo di nove partite in un mese, con un trofeo in palio in un match da giocare davanti al popolo nerazzurro, chiamato a sostenere l'Inter in questo filotto di partite intense per chiudere l'anno nel modo migliore".

Si legge nel dettaglio: "Sono cinque le partite previste a San Siro, dove i tifosi nerazzurri potranno far sentire il proprio calore e supporto alla squadra di Chivu per gli ultimi impegni del 2026, con la stagione che entra nel vivo".

Sezione: News / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 14:11 / Fonte: Inter.it
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione