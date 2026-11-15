Piotr Zielinski resta con la nazionale polacca, ma le sue condizioni continuano a essere monitorate dall'Inter. Il centrocampista nerazzurro, escluso precauzionalmente dalla partita contro la Romania per un leggero problema al piede, non dovrebbe rientrare anticipatamente a Milano. L'obiettivo è recuperare in tempo per la sfida di martedì contro la Svezia, ultimo appuntamento della Polonia in Nations League. Il commissario tecnico Jan Urban - riferisce Tuttosport - ha deciso di non rischiarlo nell'ultima gara, anche alla luce delle difficoltà accusate dal giocatore nei giorni precedenti. Zielinski aveva infatti saltato alcune sedute di allenamento anche a causa di un forte raffreddore, prima che emergesse il fastidio al piede. La sua permanenza in ritiro non garantisce comunque il recupero. Saranno i prossimi allenamenti a chiarire se potrà essere disponibile per la partita di Breslavia, senza compromettere le sue condizioni fisiche.

La situazione viene seguita con attenzione anche da Cristian Chivu, impegnato a preparare la ripresa del campionato e la trasferta contro l'Atalanta. Per il momento non sono previsti cambiamenti nel programma di lavoro del centrocampista, che continuerà a essere valutato dallo staff medico della nazionale polacca. L'Inter attende aggiornamenti per capire se il problema possa avere conseguenze sulla sua disponibilità nei prossimi impegni. Intanto, oggi il centro sportivo di Appiano Gentile resterà chiuso. Ieri hanno lavorato soltanto i giocatori infortunati, mentre la ripresa degli allenamenti della squadra è fissata per martedì. Chivu inizierà quindi a ritrovare progressivamente i nazionali, con particolare attenzione alle condizioni di Zielinski. La speranza