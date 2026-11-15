Complice un leggero affaticamento, Manuel Akanji ha lasciato il ritiro della Nazionale svizzera su scelta precisa dello staff medico elvetico che, in via precauzionale, ha deciso che fosse saggio non rischiarlo domani, in occasione della partita contro la Scozia, inutile ai fini della classifica. Il difensore, come vi abbiamo raccontato, tornerà ad allenarsi in anticipo ad Appiano Gentile con l'obiettivo di rimettersi a disposizione di Cristian Chivu per Atalanta-Inter di domenica prossima.

Il ct rossocrociato, Murat Yakin, invece, dovrà arrangiarsi e trovare un sostituto: "Domani avrò a disposizione diverse opzioni, effettueremo dei cambi. È importante verificare se i difensori di maggiore esperienza sono in grado di giocare. Manuel Akanji non può scendere in campo, non ha senso schierare giocatori non al meglio. Valuteremo la situazione di Nico Elvedi: se sarà in grado, giocherà. Ho a disposizione anche Eray Cömert e Adrian Bajrami. Il mio obiettivo è concedere minutaggio ai giocatori, ma Nyakossi non partirà dall'inizio".