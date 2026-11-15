Alla fine quell'opzione teorica sta per diventare pratica. Federico Dimarco dovrebbe agire esterno offensivo a sinistra nel 4-3-3, affiancando Pio Esposito e Vergara nello schieramento degli azzurri contro il Belgio. Nella probabile formazione pubblicata dai colleghi di Sky, inoltre, ci sono Barella e Bastoni. In mezzo al campo pronto Tonali e Doumbia rileva l'infortunato Frattesi. In difesa dal 1' anche Scalvini e Palestra davanti a Donnarumma.

Il nuovo ruolo di Dimarco

Dimarco può giocare in posizione più avanzata? A questa domanda ha risposto ieri Roberto Mancini, CT dell'Italia, nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di questa sera contro il Belgio: "Sì, dovremo valutarlo domani (oggi, ndr). Quella di Dimarco è un'opzione che abbiamo pensato da tempo".