Ha fatto notizia l'infortunio di Piotr Zielinski, che ha negato al centrocampista dell'Inter la possibilità di essere presente alla sfida contro la Romania. In serata sono arrivati aggiornamenti del CT Urban: "Eravamo convinti che non sarebbe riuscito a recuperare per la gara. Non ne abbiamo fatto un dramma. E' uno di quegli infortuni per i quali è difficile dire se passerà in tre giorni oppure in tre settimane". Ma dunque Zielinski sarà disponibile per la partita contro la Svezia di martedì prossimo? Urban risponde così: "Speriamo possa esserci, contiamo sulla sua disponibilità ma al momento non possiamo dirlo con certezza".

Il problema fisico

Il problema di Zielinski è stato rivelato dal giornalista di Kanal Sportowy Mateusz Borek: "Gli fa male la pianta del piede, il che disturba molto e provoca grande disagio. Anche se non mi piace questa parola nel contesto del calcio, perché il calcio fa male, e lo sport professionistico è legato al dolore. A volte bisogna semplicemente giocare nonostante qualche problema".