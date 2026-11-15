La Lazio di Simone Inzaghi resta il punto di riferimento dell'era Lotito, ma la squadra attuale merita maggiore considerazione. È il giudizio di Goran Pandev, ex attaccante biancoceleste, che in un'intervista concessa al Corriere della Sera ha ripercorso alcuni momenti della propria carriera, soffermandosi anche sul presente del club capitolino.

Il macedone ha espresso una preferenza precisa nel confronto tra le diverse formazioni che si sono succedute durante la presidenza di Claudio Lotito, riconoscendo però qualità importanti anche nel gruppo attuale. "Per me la squadra più forte dell'era Lotito è quella di Inzaghi, ma occhio a sottovalutare questa: ci sono tanti giocatori di carattere, che vogliono dimostrare che lo scetticismo iniziale era immotivato", ha dichiarato Pandev.

"No a Icardi? Giusto. Una volta che si è deciso di puntare su Pinamonti era giusto andare avanti con lui. Con Gattuso può esplodere. Deve solo avere pazienza", ha aggiunto.