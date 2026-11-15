Nel giorno del compleanno di Eder, l'Inter ha voluto ricordare le gesta con la maglia nerazzurra. Il ricordo viene espresso all'interno del sito ufficiale nerazzurro: "Nel gennaio 2016 arriva all’Inter e ritrova Mauro Icardi, suo ex compagno a Genova. Dopo un avvio complicato, entra nel cuore dei tifosi grazie a gol spesso decisivi. Prima con la Nazionale italiana, quando agli Europei 2016 decide Italia-Svezia con una splendida rete all’88’. Poi in nerazzurro, con la doppietta allo Sparta Praga in Europa League e tanti gol pesanti tra campionato e coppe. Non sempre titolare, spesso determinante", scrive l'Inter.

Sezione: News / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 13:42
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione