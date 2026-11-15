Primo confronto in vista delle elezioni amministrative tra i primi tre candidati certificati alla poltrona di sindaco di Milano. Nella redazione del quotidiano Il Giornale d'Italia Silvia Sardone della Lega, Pierfrancesco Majorino del PD e Carmelo Burgio di Futuro Nazionale si sono confrontati su diversi temi di attualità, tra i quali ovviamente quello legato al futuro di San Siro. Majorino ritiene che il progetto dei club "dovesse essere meno impattante" e, qualora non fosse più modificabile, vuole che le risorse vadano "alla riqualificazione del quartiere popolare". Sardone, d'accordo su uno stadio nuovo, chiede di considerare "le conseguenze della demolizione", puntando il dito sul centrosinistra che sullo stadio continua a spaccarsi. Per Burgio il Meazza "è un simbolo" che salverebbe, poiché "demolire crea problemi a chi abita in zona".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 22:18 Esposito, doppia cifra con l'Italia a nemmeno 22 anni: superato Balotelli
- 22:05 Stoccarda, il presidente Wehrle attacca Infantino: "Mi aspetto le dimissioni"
- 21:50 Juve Women, Rosucci: "Abbiamo battuto un'Inter fortissima, siamo vive"
- 21:36 Serie C girone C, risultati 14esima giornata: Potenza e Bari salutano tutti
- 21:21 San Siro, dibattito tra i candidati sindaci: prevale la linea 'conservativa'
- 21:07 Passo indietro Sabatini: "Chiedo scusa a Gasperini, ho sbagliato"
- 20:51 Donadoni: "San Siro? È nella memoria di tutti. Il cambio stadio fa tristezza"
- 20:37 Juventus Women, Guerrero: "La vittoria contro l'Inter significa tantissimo"
- 20:23 Braida: "Ronaldinho mi fece impazzire quando segnò nel derby"
- 20:08 Ventura: "Bella la favola degli Esposito. A Pio bisogna solo dare tempo"
- 19:54 Rivali nel 2010, compagni oggi: Ronaldinho ispira e Giulio Donati segna
- 19:39 InterNazionali - Diouf sfida Calhanoglu. Sucic titolare, Spence dalla panchina
- 19:35 Belgio-Italia, le ufficiali: tridente per Mancini, tre i nerazzurri titolari
- 19:25 SFS Awards, il film 'Solo Noi' sul Double vale un premio per l'Inter
- 19:10 Borriello: "Esposito patrimonio dell'Inter e della Nazionale. Ci sta meravigliando sempre più"
- 18:56 Il Brasile di Carlos Augusto ko e Romario non la prende bene: "Basta Ancelotti"
- 18:42 Inter, a Bergamo per migliorare il rendimento esterno: i dati delle big di A
- 18:28 Dubois: "Su Diouf terzino non ho certezze, non è il suo ruolo ideale"
- 18:13 Inter, sondaggio 'Player of The Month' di ottobre scontato: vince Thuram
- 17:59 Lotta Scudetto, Perotti: "Fiducioso nella vittoria tricolore della Roma"
- 17:44 Sassarini: "Con la Juve ko che brucia, in carriera non mi era mai capitato un finale così"
- 17:30 Ronaldinho torna in campo a Ravenna, l'interista Fognini: "Icona del calcio"
- 17:16 Inter Women sconfitta dalla Juve: va avanti di due, poi incassa il tris nei 3' finali
- 17:01 San Siro, venerdì è cominciato l'intervento completo di rizollatura del prato
- 16:47 Graziani: "Pio Esposito può imparare molto da Lautaro. Ecco dove deve migliorare"
- 16:32 Pandev non ha dubbi: "Quella di Inzaghi la Lazio più forte, ma occhio a questa"
- 16:17 Sabatini: "Gasperini spintonò Massara. Se l'avesse fatto a me, l'avrei preso a pugni"
- 16:03 Svizzera, Yakin: "Akanji non è al meglio, non ha senso farlo giocare"
- 15:51 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 15:36 Croazia, Bilic: "Sucic ha il fiuto del gol. Perisic? Fantastico sia tornato"
- 15:22 fcinZielinski, tutte le ragioni per non lasciare la Nazionale
- 15:08 Qui Atalanta - Sarri spera in quattro recuperi contro l'Inter: l'elenco
- 14:54 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 14:40 Inter Women-Juventus, tutto pronto per il derby d'Italia: le scelte ufficiali
- 14:25 Téléfoot - Francia-Turchia, Diouf probabile titolare. In un ruolo inedito
- 14:11 Nove appuntamenti per chiudere il 2026 nerazzurro: cinque a San Siro
- 13:56 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:42 L'Inter celebra Eder nel giorno del suo compleanno: "In nerazzurro..."
- 13:30 fcinAkanji torna ad Appiano in anticipo, ma contro l'Atalanta ci sarà
- 13:14 Sky - Dimarco esterno offensivo contro il Belgio: confermati gli altri interisti
- 13:00 Pio Esposito da record in Nazionale: media spaventosa. È solo l'inizio?
- 12:46 Footy Headlines - Nike prepara il ritorno di una maglia storica nel 2027
- 12:31 Goff, quarterback dei Detroit Lions: "Amo l'Inter, vorrei giocare a Milano"
- 12:18 TS - Appiano Gentile cambia volto: investimenti da 100 milioni
- 11:49 L'ex nerazzurro Eder compie 40 anni: arrivano gli auguri dell'Inter
- 11:34 TS - Fratelli Esposito, lavoro supplementare sui calci di rigore
- 11:19 TS - Dimarco titolare contro il Belgio, Mancini valuta due soluzioni
- 11:04 La Repubblica - Pio Esposito deve diventare un senatore del nuovo ciclo
- 10:50 TS - Zielinski tiene in ansia Chivu, decisivi i prossimi allenamenti
- 10:36 TS - Chivu imita Luis Enrique: maxischermo ad Appiano per gli allenamenti
- 10:22 Belgio-Italia, i convocati: sorpresa Esposito per Mancini
- 10:08 Romano svela un retroscena: "Una squadra inglese era pronta a fare follie per Esposito"
- 09:54 Il Giorno - Dimarco e quel rapporto speciale con Mancini
- 09:40 TS - Calha-Juve, contatti già a gennaio. Priorità al rinnovo con l'Inter
- 09:26 Mirabelli: "La Juve prenda Calhanoglu, è il più completo d'Europa"
- 09:12 CdS - Chivu ritrova i Nazionali: la scaletta dei rientri
- 08:58 CdS - Lautaro punta l'Atalanta, Chivu non rischia: settimana decisiva
- 08:43 Scifo esalta Esposito: "È intelligente, mette in difficoltà i difensori"
- 08:29 CdS - Calhanoglu, passi avanti verso il rinnovo: c'è apertura sull'ingaggio
- 08:14 GdS - Dopo il derby la svolta in difesa: baricentro più basso e meno rischi
- 08:00 GdS - Stones sotto esame: un mese per convincere Chivu. A gennaio sul mercato?
- 00:00 Frattesi: rimpianto o realismo?
- 23:55 L'Estudiantes vince la Supercoppa argentina: Palacios esulta sui social
- 23:50 Zielinski out, il CT della Polonia spiega: "Difficile dire se recupera in tre giorni o tre settimane"
- 23:38 Condò: "Italia? Un peccato di Dio lasciar fuori Dimarco. Su Pio..."
- 23:24 Lupo elogia Pio Esposito: "Ha una grande qualità, ecco quale"
- 23:10 U16, il Milan batte l'Inter all'ultimo secondo: decide una rete di Santopaolo
- 22:56 Juventus Women, Guerrero: "L'Inter è una squadra completa"
- 22:42 De Biasi: "Italia? E' in buone mani con Mancini. Ci sono molti giovani che..."
- 22:27 Mancini: "Rigore calciato da Seba e non Pio? Non è successo nulla di grave"