Primo confronto in vista delle elezioni amministrative tra i primi tre candidati certificati alla poltrona di sindaco di Milano. Nella redazione del quotidiano Il Giornale d'Italia Silvia Sardone della Lega, Pierfrancesco Majorino del PD e Carmelo Burgio di Futuro Nazionale si sono confrontati su diversi temi di attualità, tra i quali ovviamente quello legato al futuro di San Siro. Majorino ritiene che il progetto dei club "dovesse essere meno impattante" e, qualora non fosse più modificabile, vuole che le risorse vadano "alla riqualificazione del quartiere popolare". Sardone, d'accordo su uno stadio nuovo, chiede di considerare "le conseguenze della demolizione", puntando il dito sul centrosinistra che sullo stadio continua a spaccarsi. Per Burgio il Meazza "è un simbolo" che salverebbe, poiché "demolire crea problemi a chi abita in zona".