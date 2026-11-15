C'è anche Fabio Fognini, ex tennista e noto tifoso dell'Inter, allo 'Stadio Benelli' di Ravenna per guardare dal vivo il ritorno in campo di Ronaldinho, che oggi fa il suo esordio con i giallorossi, all'età di 46 anni, nel match contro il Forlì: "Io sono dell'altra sponda, calcisticamente parlando, ma è un idolo e un'icona di questo sport - le sue parole a Sky Sport prima del fischio d'inizio -. Quando mi hanno mandato l'invito, ho risposto: 'Certo che vengo'. Domani sarò a vedere il tennis, questo pomeriggio me lo prendo per vedere questo fenomeno qua. Me lo ricordo ai tempi d'oro del Barcellona, anche quando segnò nel derby (il primo gol di Dinho con il Milan, ndr)".