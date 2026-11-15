C'è anche Fabio Fognini, ex tennista e noto tifoso dell'Inter, allo 'Stadio Benelli' di Ravenna per guardare dal vivo il ritorno in campo di Ronaldinho, che oggi fa il suo esordio con i giallorossi, all'età di 46 anni, nel match contro il Forlì: "Io sono dell'altra sponda, calcisticamente parlando, ma è un idolo e un'icona di questo sport - le sue parole a Sky Sport prima del fischio d'inizio -. Quando mi hanno mandato l'invito, ho risposto: 'Certo che vengo'. Domani sarò a vedere il tennis, questo pomeriggio me lo prendo per vedere questo fenomeno qua. Me lo ricordo ai tempi d'oro del Barcellona, anche quando segnò nel derby (il primo gol di Dinho con il Milan, ndr)". 

Sezione: News / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 17:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.