Un po' a sorpresa Manuel Akanji lascia il ritiro della Nazionale svizzera punto la notizia è stata presa nota poco fa da Blick. Ad ogni modo, nessun allarme per il difensore. Secondo infatti quanto appurato da FcInterNews la decisione della Svizzera di rimandarlo a casa è prettamente precauzionale.

Visti i risultati della selezione elvetica - già matematicamente prima nel proprio girone - non c’è motivo di rischiare il classe '96 per un leggero affaticamento. Akanji sarà a disposizione di Cristian Chivu alla ripresa del campionato contro l’Atalanta.

Sezione: Esclusive / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 13:30
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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