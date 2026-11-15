Isaac Guerrero non può nascondere la contentezza per il successo conquistato al fotofinish dalla Juventus Women, capace di risorgere negli ultimi cinque minuti di gara rimontando l'Inter da 0-2 a 3-2: "Questa vittoria significa tantissimo, soprattutto perché arriva nel Derby d'Italia - ha spiegato il tecnico delle bianconere ai canali ufficiali del club -. Sono orgoglioso di queste ragazze, della personalità che dimostrano, della voglia di imporre il proprio gioco, di muovere il pallone e di mettere in difficoltà le avversarie. Sappiamo di aver avuto un inizio di campionato complicato, ma questa squadra ha dimostrato di avere grande carattere: siamo andati in Austria vincendo con personalità, abbiamo giocato a Firenze e sofferto contro il Sassuolo, trovando la forza di reagire con un secondo tempo di grande coraggio. È una squadra che merita questa soddisfazione. Come ha detto prima la nostra capitana, la Juventus è viva. Volevamo ritrovare le sensazioni e il livello di gioco che avevamo mostrato nella Women's Cup, quando eravamo riusciti a imporci contro squadre importanti come Milan, Como, Inter e Roma. Quando provi a giocare con coraggio e ad andare oltre i tuoi limiti, a volte devi anche accettare di fare qualche passo indietro. Chi rischia può essere premiato, ma può anche essere punito. Queste ragazze, però, non si sono lasciate condizionare dalla paura e hanno continuato a crederci fino alla fine Ho detto alle ragazze che siamo sulla strada giusta, che questa vittoria è il premio per tutto il lavoro che stanno facendo e, soprattutto, per il coraggio che hanno dimostrato".