La prima sconfitta in campionato incassata dall'Inter Women ha il sapore di una beffa atroce. Le nerazzurre, infatti, hanno sperperato due gol di vantaggio facendosi rimontare dalla Juve negli ultimi minuti di gioco, tra l'89esimo e il 93esimo. "Il finale fa parte della pazzia che c'è qualche volta nel gioco del calcio: non avevamo preso nessun gol in 620 minuti di campionato, ne abbiamo subiti tre in cinque minuti - ha commentato il tecnico David Sassarini a Inter TV -. Degli episodi ci hanno punito, nonostante una grandissima prestazione da parte nostra. Abbiamo fatto una gran partita, sono orgoglioso di quello che stanno facendo le ragazze e questo risultato brucia molto, non mi era mai accaduto in carriera di vedere una cosa del genere ma non dobbiamo farci abbattere da questi episodi. Siamo miglioraie molto nelle trame di gioco, abbiamo avuto determinazione e attenzione, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Bisogna continuare a lavorare e crescere, facendo tesoro degli errori al termine di ogni partita, sia quando il risultato va bene che quando va male, anche perché oggi abbiamo fatto una grande partita".