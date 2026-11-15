Un mese senza Lautaro Martinez è già troppo per l'Inter. E soprattutto per il suo capitano, che non vede l'ora di tornare a trascinare i nerazzurri. Il Toro ha cerchiato in rosso la trasferta contro l'Atalanta, ma la sua presenza a Bergamo è ancora tutta da conquistare. La voglia di rientrare è tanta, la prudenza altrettanta: Cristian Chivu aspetta segnali concreti dal campo prima di dare il via libera.

Come riferisce il Corriere dello Sport, l'argentino non ha ancora ripreso a lavorare con il gruppo dopo il problema ai flessori della coscia sinistra accusato in seguito alla sfida di Champions League contro il Bruges. La prossima settimana sarà decisiva per capire se potrà tornare ad allenarsi con i compagni e candidarsi per una convocazione. Lautaro ha già saltato sette partite stagionali, cinque in Serie A e due in Champions League. Un'assenza pesante, soprattutto per un giocatore abituato a trascinare la squadra nei momenti più delicati.

Chivu tra Atalanta e Stoccarda: il rientro del capitano sarà graduale

La trasferta di Bergamo rappresenta l'obiettivo immediato, ma non l'unico elemento da considerare. Tre giorni più tardi, infatti, i nerazzurri ospiteranno lo Stoccarda in Champions League, all'inizio di un periodo fitto di impegni che comprenderà anche Coppa Italia e Supercoppa. Per questo Chivu dovrà gestire con attenzione il recupero del suo capitano. Se Lautaro dovesse tornare disponibile già contro l'Atalanta, un impiego a partita in corso potrebbe essere la soluzione più prudente. A incidere sulle scelte saranno anche le condizioni degli altri attaccanti. Marcus Thuram dovrà essere valutato dopo il rientro dalla Francia, Pio Esposito tornerà dagli impegni con l'Italia, mentre Bonny resta fermo per infortunio. La necessità di recuperare Lautaro è evidente, ma l'allenatore non vuole compromettere le settimane successive per anticiparne il ritorno di qualche giorno.

Lautaro, il precedente della scorsa stagione invita alla cautela

Nelle valutazioni dello staff pesa anche quanto accaduto nella passata stagione, quando l'argentino era rientrato dopo un lungo stop segnando una doppietta contro la Roma, salvo poi fermarsi nuovamente per un problema al polpaccio. Un'esperienza che suggerisce prudenza, soprattutto dopo un mese di inattività. Durante la sosta il capitano è rimasto a Milano per seguire il programma di recupero, assistendo dalla tribuna di San Siro alla vittoria dell'Italia contro la Francia. Nel frattempo, Thuram ha sostenuto il peso dell'attacco nerazzurro, partendo titolare nelle ultime nove partite e contribuendo a limitare le conseguenze dell'assenza del compagno. Ora, però, Chivu aspetta di ritrovare il suo capitano. L'Atalanta resta un obiettivo possibile, non una certezza: saranno i prossimi allenamenti a stabilire se il Toro potrà tornare subito in campo oppure se sarà preferibile rinviare il rientro.