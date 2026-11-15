Un mese senza Lautaro Martinez è già troppo per l'Inter. E soprattutto per il suo capitano, che non vede l'ora di tornare a trascinare i nerazzurri. Il Toro ha cerchiato in rosso la trasferta contro l'Atalanta, ma la sua presenza a Bergamo è ancora tutta da conquistare. La voglia di rientrare è tanta, la prudenza altrettanta: Cristian Chivu aspetta segnali concreti dal campo prima di dare il via libera.
Come riferisce il Corriere dello Sport, l'argentino non ha ancora ripreso a lavorare con il gruppo dopo il problema ai flessori della coscia sinistra accusato in seguito alla sfida di Champions League contro il Bruges. La prossima settimana sarà decisiva per capire se potrà tornare ad allenarsi con i compagni e candidarsi per una convocazione. Lautaro ha già saltato sette partite stagionali, cinque in Serie A e due in Champions League. Un'assenza pesante, soprattutto per un giocatore abituato a trascinare la squadra nei momenti più delicati.
Chivu tra Atalanta e Stoccarda: il rientro del capitano sarà graduale
La trasferta di Bergamo rappresenta l'obiettivo immediato, ma non l'unico elemento da considerare. Tre giorni più tardi, infatti, i nerazzurri ospiteranno lo Stoccarda in Champions League, all'inizio di un periodo fitto di impegni che comprenderà anche Coppa Italia e Supercoppa. Per questo Chivu dovrà gestire con attenzione il recupero del suo capitano. Se Lautaro dovesse tornare disponibile già contro l'Atalanta, un impiego a partita in corso potrebbe essere la soluzione più prudente. A incidere sulle scelte saranno anche le condizioni degli altri attaccanti. Marcus Thuram dovrà essere valutato dopo il rientro dalla Francia, Pio Esposito tornerà dagli impegni con l'Italia, mentre Bonny resta fermo per infortunio. La necessità di recuperare Lautaro è evidente, ma l'allenatore non vuole compromettere le settimane successive per anticiparne il ritorno di qualche giorno.
Lautaro, il precedente della scorsa stagione invita alla cautela
Nelle valutazioni dello staff pesa anche quanto accaduto nella passata stagione, quando l'argentino era rientrato dopo un lungo stop segnando una doppietta contro la Roma, salvo poi fermarsi nuovamente per un problema al polpaccio. Un'esperienza che suggerisce prudenza, soprattutto dopo un mese di inattività. Durante la sosta il capitano è rimasto a Milano per seguire il programma di recupero, assistendo dalla tribuna di San Siro alla vittoria dell'Italia contro la Francia. Nel frattempo, Thuram ha sostenuto il peso dell'attacco nerazzurro, partendo titolare nelle ultime nove partite e contribuendo a limitare le conseguenze dell'assenza del compagno. Ora, però, Chivu aspetta di ritrovare il suo capitano. L'Atalanta resta un obiettivo possibile, non una certezza: saranno i prossimi allenamenti a stabilire se il Toro potrà tornare subito in campo oppure se sarà preferibile rinviare il rientro.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:14 Sky - Dimarco esterno offensivo contro il Belgio: confermati gli altri interisti
- 13:00 Pio Esposito da record in Nazionale: media spaventosa. È solo l'inizio?
- 12:46 Footy Headlines - Nike prepara il ritorno di una maglia storica nel 2027
- 12:31 Goff, quarterback dei Detroit Lions: "Amo l'Inter, vorrei giocare a Milano"
- 12:18 TS - Appiano Gentile cambia volto: investimenti da 100 milioni
- 12:04 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 11:49 L'ex nerazzurro Eder compie 40 anni: arrivano gli auguri dell'Inter
- 11:34 TS - Fratelli Esposito, lavoro supplementare sui calci di rigore
- 11:19 TS - Dimarco titolare contro il Belgio, Mancini valuta due soluzioni
- 11:04 La Repubblica - Pio Esposito deve diventare un senatore del nuovo ciclo
- 10:50 TS - Zielinski tiene in ansia Chivu, decisivi i prossimi allenamenti
- 10:36 TS - Chivu imita Luis Enrique: maxischermo ad Appiano per gli allenamenti
- 10:22 Belgio-Italia, i convocati: sorpresa Esposito per Mancini
- 10:08 Romano svela un retroscena: "Una squadra inglese era pronta a fare follie per Esposito"
- 09:54 Il Giorno - Dimarco e quel rapporto speciale con Mancini
- 09:40 TS - Calha-Juve, contatti già a gennaio. Priorità al rinnovo con l'Inter
- 09:26 Mirabelli: "La Juve prenda Calhanoglu, è il più completo d'Europa"
- 09:12 CdS - Chivu ritrova i Nazionali: la scaletta dei rientri
- 08:58 CdS - Lautaro punta l'Atalanta, Chivu non rischia: settimana decisiva
- 08:43 Scifo esalta Esposito: "È intelligente, mette in difficoltà i difensori"
- 08:29 CdS - Calhanoglu, passi avanti verso il rinnovo: c'è apertura sull'ingaggio
- 08:14 GdS - Dopo il derby la svolta in difesa: baricentro più basso e meno rischi
- 08:00 GdS - Stones sotto esame: un mese per convincere Chivu. A gennaio sul mercato?
- 00:00 Frattesi: rimpianto o realismo?
- 23:55 L'Estudiantes vince la Supercoppa argentina: Palacios esulta sui social
- 23:50 Zielinski out, il CT della Polonia spiega: "Difficile dire se recupera in tre giorni o tre settimane"
- 23:38 Condò: "Italia? Un peccato di Dio lasciar fuori Dimarco. Su Pio..."
- 23:24 Lupo elogia Pio Esposito: "Ha una grande qualità, ecco quale"
- 23:10 U16, il Milan batte l'Inter all'ultimo secondo: decide una rete di Santopaolo
- 22:56 Juventus Women, Guerrero: "L'Inter è una squadra completa"
- 22:42 De Biasi: "Italia? E' in buone mani con Mancini. Ci sono molti giovani che..."
- 22:27 Mancini: "Rigore calciato da Seba e non Pio? Non è successo nulla di grave"
- 21:58 Premio Campanati a Slavko Vincic: anche Marotta fa gli onori di casa
- 21:43 Italia U19 sconfitta dall'Ucraina: Marello in campo nel finale. Bovio in panchina
- 21:29 Incarico da allenatore per Sneijder: lavorerà insieme al fratello Rodney
- 21:14 Quattro interisti verso la titolarità contro il Belgio: stuzzica l'idea Dimarco esterno offensivo
- 21:00 Serie A, l'Inter ha fatto bottino pieno in casa. Ma lontano da San Siro...
- 20:46 Julio Sergio: "La Roma può giocarsi il campionato fino alla fine"
- 20:31 Abodi sulle elezioni FIGC: "Mi auguro si possa riprendere dialogo per riforme"
- 20:03 Pavard-OM, il racconto di Benatia: "Quel retroscena sulla percentuale di stipendio..."
- 19:49 Dimarco avanzato? Mancini: "Un'opzione che abbiamo pensato da tempo"
- 19:34 Italia, Scalvini leader difensivo insieme a Bastoni: "Siamo pronti per il Belgio"
- 19:20 Italia, Mancini: "Formazione anti-Belgio? Ho le idee abbastanza chiare"
- 19:05 Calhanoglu, riecco il Fenerbahçe: pronta un'offensiva da 10 mln di euro
- 18:52 Perugia, 'mini-museo' dedicato a Materazzi nell'ambito di EuroChocolate
- 18:38 Obraniak a Zidane: "Con la Turchia voglio vedere l'energia di Diouf"
- 18:24 Graziani: "Esposito è un piccolo Toni, gli auguro il Mondiale"
- 18:09 Andrea Zenga: "All'Inter mi piacerebbe vedere Carnesecchi. Su Pio..."
- 17:40 Qui Atalanta - Kossounou rivede il campo. Martedì si torna al lavoro
- 17:30 Carboni: "Volevo essere come Messi. La diez? Magari a Lautaro..."
- 17:20 Calvario finito, torna in campo Carboni: "Porterò in alto il Racing"
- 17:14 Cabrini: "Esposito non va marcato a zona, devi sacrificare un uomo"
- 17:00 L'ADISE celebra il presidente Marotta: "Tra i dirigenti più autorevoli"
- 16:45 Popovici e il ruolo di Chivu: "Fonte di ispirazione per molti rumeni"
- 16:32 Serena: "Esposito favorisce i compagni, può convincere con un'altra punta"
- 16:18 videoVukaj a segno con l'Albania U19: suo uno dei 4 gol all'Armenia
- 16:05 Pio Esposito verso la doppia cifra in azzurro: a 3 il gol al Belgio
- 15:50 Toni esalta Esposito: "Parla con i gol, è forte. Ecco cosa mi piace di lui"
- 15:37 Belgio, Van Bommel su Esposito: "Sta crescendo incredibilmente bene"
- 15:23 Player Of the Month, quattro i giocatori candidati per il premio di ottobre
- 15:08 Brasile, Ancelotti: "Nel primo tempo la difesa non si muoveva bene"
- 14:54 Ronaldinho: "Ogni volta in Italia mi ricordano il gol segnato all'Inter"
- 14:40 Carlos Augusto bocciato dai media brasiliani: "Errori sui gol nipponici"
- 14:25 Ultimo allenamento ad Appiano per l'Italia: Cambiaghi lascia il gruppo
- 14:15 Inghilterra, Tuchel sorride: Spence torna ad allenarsi in gruppo
- 14:08 Allarme Zielinski dalla Polonia: "Ha dolore ad un piede, fatica a correre"
- 13:58 Bellinazzo: "Juve in difficoltà. L'Atalanta ha un modello virtuoso, l'Inter post Suning ha seguito la stessa strada"
- 13:43 Presidenza FIGC, ufficiali le candidature di Malagò e Galliani. Marotta per il Consiglio Federale
- 13:28 InterNazionali - Nations League, Zielinski non recupera: fuori dai convocati della Polonia
- 13:15 InterNazionali - Vinicius non basta, il Giappone batte il Brasile 3-2: Carlos Augusto in campo 90'