Si parla molto in queste ore della posizione tattica di Dimarco in Nazionale. L'ha fatto anche Paolo Condò sulle frequenze di Sky Sport: "Dimarco? E' un peccato di Dio lasciarlo fuori dai titolari. Si allungherà la carriera avanzando nella posizione, vale a dire quella di esterno alto a sinistra. Con quei cross al bacio, come quello per Frattesi, può essere determinante. Calafiori terzino e Dimarco esterno credo sia la scelta giusta". Su Pio Esposito, Condò ha detto: "Può arrivare a essere ciò che è stato Toni, o Vieri, per la nostra nazionale. Sta andando più veloce nel rendimento rispetto alle mie previsioni".