Venerdì scorso, è cominciato l'intervento completo di rizollatura del prato di San Siro 'per garantire i più elevati standard qualitativi e tecnici del campo', fa sapere M-I Stadio, la società partecipata da Inter e Milan che gestisce lsa Scala del Calcio. Il processo, coordinato da tecnici specializzati, si sviluppa attraverso quattro fasi, l'ultima delle quali andrà in scena da mercoledì a sabato prossimo, alla vigilia della sfida tra il Milan e il Frosinone. L'Inter, invece, giocherà la prima partita sul nuovo manto mercoledì 25, quando andrà in scena la sfida di Champions League contro lo Stoccarda.

Ecco le quattro fasi nel dettaglio (il cronoprogramma dei lavori potrebbe subire variazioni in base alle esigenze operative e di cantiere):

Venerdì 13 novembre – Scotico: rimozione completa dello strato superficiale vegetale usurato.

Sabato 14 novembre – Preparazione del piano: livellamento millimetrico e preparazione del sottofondo per accogliere il nuovo manto.

Da sabato 14 a martedì 17 novembre – Posa delle nuove zolle: posizionamento del nuovo prato naturale ad alta resistenza.

Da mercoledì 18 a sabato 21 novembre – Cucitura del manto: integrazione finale e rinforzo sintetico per completare il sistema ibrido del terreno di gioco.