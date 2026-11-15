La sconfitta nel derby ha spinto Cristian Chivu a rivedere alcuni meccanismi difensivi della sua Inter. Non una rivoluzione tattica, ma una serie di accorgimenti che hanno permesso ai nerazzurri di ritrovare equilibrio, come dimostrano le vittorie contro Feyenoord e Como, entrambe concluse senza subire gol. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il cambiamento più evidente riguarda il baricentro della squadra, abbassato mediamente di circa sette metri rispetto alle precedenti uscite. Una scelta che ha ridotto gli spazi alle spalle della difesa, senza però compromettere l'aggressività e la capacità di recuperare rapidamente il pallone. La linea arretrata continua infatti a difendere in avanti quando necessario, ma con maggiore attenzione alle distanze tra i reparti e alla gestione delle situazioni di pericolo.

Meno pressione alta ma più equilibrio: cosa dicono i numeri

Il nuovo atteggiamento emerge anche dalle statistiche. Nelle prime tredici partite stagionali l'Inter aveva mantenuto un baricentro medio di 55,5 metri, concedendo agli avversari 13,6 tiri a gara, con una media di 4,2 conclusioni nello specchio. Nelle due sfide successive al derby, invece, la posizione media della squadra è scesa a 48,9 metri, mentre i tiri concessi sono diminuiti a 8,3 per partita. È cambiata anche l'intensità della pressione offensiva, con una maggiore attenzione alla copertura degli spazi e alla protezione della propria area. Chivu ha quindi scelto di limitare alcune situazioni di rischio, soprattutto quelle provocate dalle ripartenze avversarie, senza rinunciare completamente ai principi di gioco adottati dall'inizio della stagione.

Bastoni più prudente, Akanji e Bisseck danno solidità: la nuova Inter di Chivu

Uno dei protagonisti dell'aggiustamento tattico è Alessandro Bastoni, che nelle ultime partite ha modificato il proprio modo di interpretare il ruolo. Il difensore nerazzurro continua a partecipare alla costruzione del gioco, ma sceglie con maggiore attenzione quando accompagnare l'azione offensiva. Una gestione che permette a Carlos Augusto di spingere sulla corsia sinistra, mantenendo comunque un equilibrio più stabile nella fase di copertura. Anche Manuel Akanji, utilizzato al centro della difesa, e Yann Bisseck hanno contribuito alla maggiore solidità del reparto, riducendo le situazioni in cui gli avversari riescono ad attaccare gli spazi alle spalle della linea arretrata. Le prossime partite, a cominciare dalla trasferta contro l'Atalanta, saranno un banco di prova importante per verificare la tenuta di questi accorgimenti. L'obiettivo di Chivu è trovare il giusto equilibrio tra aggressività e prudenza, conservando la capacità dell'Inter di imporre il proprio gioco senza concedere agli avversari le occasioni che avevano caratterizzato alcune delle precedenti uscite.