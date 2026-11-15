Nel corso dell'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, Walter Sabatini ha raccontato un retroscena non proprio edificante su Gian Piero Gasperini risalente a qualche mese fa: “Gasp è bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni", ha detto l'ex dirigente della Roma. Che, oltre a dichiarare il suo amore per i colori giallorossi, ha ribadito ancora una volta che 'lasciare l'Inter è stato il suo errore più grande'.