Nei giorni scorsi, nell'ambito dell'edizione 2026 dei SFS Awards, la rassegna che celebra e premia i protagonisti della Football Industry internazionale, è arrivato anche un riconoscimento per l'Inter, che ha ricevuto il premio di Best Format and Football Community. Sono state premiate l'esperienza visiva e la capacità di coinvolgimento sublimate nel movie 'Solo Noi', il progetto con cui il club nerazzurro ha celebrato il doppio trionfo campionato-Coppa Italia della scorsa stagione, raccontando la propria community in modo autentico. Il riconoscimento è stato ritirato da Stefano Perazzo, Senior Head of Media House & Digital Marketing dell'FC Internazionale Milano. 

Sezione: Copertina / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 19:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.