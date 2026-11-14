L'Estudiantes ha vinto 3-2 contro l'Independiente Rivadavia grazie al colpo di testa di Lucas Alario, decisivo per l'economia del risultato finale. Esulta anche il difensore di proprietà dell'Inter, Tomas Palacios, che ha condiviso via social le immagini dei festeggiamenti successivi alla conquista della competizione. Per l'Estudiantes si tratta della prima Supercopa Argentina, dopo la sconfitta nel 2023 contro il River Plate.
Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 23:55
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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