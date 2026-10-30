Il Feyenoord dovrà fare a meno del proprio difensore Jeremiah St. Juste per la partita di domani contro il Fortuna Sittard al De Kuip. Secondo l'allenatore Giovanni van Bronckhorst, il difensore non si è ripreso in tempo e la speranza e di poterlo riavere a disposizione per la gara di martedì contro l'Inter in Champions League: "Gijs Smal è ancora un po' indisposto, ma Shaqueel van Persie e Reiss Nelson hanno già ripreso ad allenarsi. Mi aspetto che tornino la prossima settimana. St. Juste sicuramente non ci sarà domani. Speriamo che possa giocare di nuovo la prossima settimana. Dovremo aspettare e vedere se sarà disponibile per l'Inter".