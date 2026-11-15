Con l'Inter Under 23 che recupererà il suo match mercoledì 25 novembre ospitando l'Audace Cerignola, si è quasi completato il quadro delle partite della 14esima giornata del girone C di Serie C. Con una conferma: il Potenza continua nel suo momento di forma incredibile schiantando la Scafatese con un perentorio 4-0 e mantenendo nove punti di vantaggio in classifica sul Bari, sempre secondo dopo la vittoria per 3-2 nel derby col Foggia di ieri. Dopo giorni a dir poco turbolenti, la Salernitana risponde a dovere sul campo e batte per 1-0 il Catania all'Arechi.

L'altro derby pugliese andato in scena oggi al Puttilli ha visto la vittoria del Barletta per 2-0 sull'Altamura; e derby è stato anche in Campania, col Giugliano che è stato sconfitto per 3-2 in casa dal Savoia. Risale la Cavese che batte di misura il Crotone sempre più fanalino di coda, altro colpo interno del Cosenza capace di imporsi per 2-1 sulla Casertana. Ieri, infine, si è registrato anche il successo del Casarano per 3-1 sull'AZ Picerno. Domani sera, il panorama della giornata si chiuderà con la sfida tra Monopoli e Sorrento.