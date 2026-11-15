Ai microfoni del Quotidiano di Puglia, l'ex CT Gianpiero Ventura si dice contento per il momento della Nazionale italiane: "Credo che siamo davvero su una positiva fase di sviluppo per il nostro calcio. È cambiata l’aria, con l’attenzione sulla linea verde. Bellissima la favola degli Esposito. Pio è sul piano esponenziale. Si tratta solo di dargli il tempo. C'è poi Davide Frattesi che magari nell’Inter prima faceva fatica a trovare posto, adesso da titolare sta facendo cose egregie importanti per il domani. Intelligente il lavoro del tecnico Mancini. Guardiamo avanti con fiducia alimentata da ciò che accade in campionato".