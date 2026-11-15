Ai microfoni del Quotidiano di Puglia, l'ex CT Gianpiero Ventura si dice contento per il momento della Nazionale italiane: "Credo che siamo davvero su una positiva fase di sviluppo per il nostro calcio. È cambiata l’aria, con l’attenzione sulla linea verde. Bellissima la favola degli Esposito. Pio è sul piano esponenziale. Si tratta solo di dargli il tempo. C'è poi Davide Frattesi che magari nell’Inter prima faceva fatica a trovare posto, adesso da titolare sta facendo cose egregie importanti per il domani. Intelligente il lavoro del tecnico Mancini. Guardiamo avanti con fiducia alimentata da ciò che accade in campionato". 

Sezione: News / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 20:08
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.