L'Arsenal fa sua la super sfida di Premier League contro il Liverpool e si lancia a +3 sul secondo posto in campionato. Ai londinesi basta una rete di Havertz al quarto d'ora di gioco per battere i Reds, tra gli avversari dell'Inter durante il percorso dei nerazzurri nella league fase di Champions League. Gli uomini di Iraola creano tanto ma senza riuscire ad avere la lucidità per trovare quanto meno il gol del pareggio. 

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 23:15
Autore: Carlo Alberto Gamba
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