Roberto Mancini, nel corso della conferenza stampa odierna pre-Belgio, ha parlato delle modalità con le quali gli azzurri andranno domani a giocarsi la sfida: "Noi giochiamo sempre con l’idea di vincere, perché è il coraggio che ti porta a farlo. Il calcio è un gioco divertente, ma la gente è contenta solo quando arriva il risultato. Il vantaggio semmai va sfruttato".

Sulla discussione con gli Esposito e il rigore sbagliato, ha detto: "Non è successo niente di grave. Queste cose nel calcio capitano spesso".