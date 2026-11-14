Roberto Mancini, nel corso della conferenza stampa odierna pre-Belgio, ha parlato delle modalità con le quali gli azzurri andranno domani a giocarsi la sfida: "Noi giochiamo sempre con l’idea di vincere, perché è il coraggio che ti porta a farlo. Il calcio è un gioco divertente, ma la gente è contenta solo quando arriva il risultato. Il vantaggio semmai va sfruttato".

Sulla discussione con gli Esposito e il rigore sbagliato, ha detto: "Non è successo niente di grave. Queste cose nel calcio capitano spesso".

Sezione: News / Data: Sab 14 novembre 2026 alle 22:27
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione