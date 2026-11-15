Zinedine Zidane dà una chance ad Andy Diouf schierandolo come titolare nel match di Nations League tra Francia e Turchia, di scena alo Stade Atlantique di Bordeaux. Ma non nel ruolo di terzino destro, contrariamente alle indiscrezioni giornalistiche che si erano sparse nelle scorse ore in patria: l'interista giocherà nella sua posizione ormai abituale con i Bleus, agendo sulla corsia sinistra. L'ex Lens sfiderà il compagno di squadra Hakan Calhanoglu, stasera in campo dal via, con la fascia di capitano al braccio, dopo l'esclusione dall'11 iniziale di venerdì scorso.

Oltre a Calha e Diouf, sono due gli altri stranieri dell'Inter impegnati oggi: Petar Sucic, confermato nell'11 di partenza da Slaven Bilic per Croazia-Cechia, e Djed Spence, che guarderà Spagna-Inghilterra inizialmente dalla panchina.