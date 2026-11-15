Marco Borriello è rimasto impressionato dalla continuità dimostrata a livello di prestazioni, tra club e nazionale, da Francesco Pio Esposito, reduce da una doppietta alla Francia dopo aver dato il la all'importante vittoria dell'Inter sul Como: "Ci sta meravigliando sempre di più e continua a migliorare - le parole dell'ex attaccante del Milan -. Ha soltanto 21 anni e, dal punto di vista muscolare, è ancora in una fase di sviluppo. È un giocatore fresco, con ampi margini di crescita: secondo me diventerà sempre più forte, più esperto e più strutturato fisicamente. È un patrimonio assoluto della Nazionale italiana e dell'Inter. Hanno un centravanti per i prossimi dieci anni".

In seguito, Borriello si è espresso così sulla lotta scudetto: "Gasperini, che ha quasi 70 anni, possa permettersi di dire certe cose perché ha l'esperienza per farlo. La sua ambizione è bellissima e i risultati parlano per lui. Ha avuto un percorso davvero positivo, dal Crotone a Genova fino all'Atalanta. Se sente questa ambizione nelle proprie corde, fa bene ad averla. E la Roma lo sta dimostrando: pur non avendo giocatori del livello di quelli dell'Inter e di altre squadre, è sempre lì e riesce a dare fastidio agli avversari".