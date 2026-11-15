Altri due gol contro la Francia. Quando gioca la nazionale italiana, le speranze realizzative sono spesso affidate alle qualità di Francesco Pio Esposito, che ha una media gol spaventosa rispetto ai minuti giocati. Come evidenzia OptaPaolo, il classe 2005 è il primo giocatore a segnare almeno 8 gol nelle prime 14 presenze con la maglia dell'Italia a partire da Vieri (8 tra il 1997 e il 1998, ndr).
Sezione: Focus / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 13:00
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
autore
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
Altre notizie - Focus
Altre notizie
Domenica 15 nov
- 13:14 Sky - Dimarco esterno offensivo contro il Belgio: confermati gli altri interisti
- 13:00 Pio Esposito da record in Nazionale: media spaventosa. È solo l'inizio?
- 12:46 Footy Headlines - Nike prepara il ritorno di una maglia storica nel 2027
- 12:31 Goff, quarterback dei Detroit Lions: "Amo l'Inter, vorrei giocare a Milano"
- 12:18 TS - Appiano Gentile cambia volto: investimenti da 100 milioni
- 12:04 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 11:49 L'ex nerazzurro Eder compie 40 anni: arrivano gli auguri dell'Inter
- 11:34 TS - Fratelli Esposito, lavoro supplementare sui calci di rigore
- 11:19 TS - Dimarco titolare contro il Belgio, Mancini valuta due soluzioni
- 11:04 La Repubblica - Pio Esposito deve diventare un senatore del nuovo ciclo
- 10:50 TS - Zielinski tiene in ansia Chivu, decisivi i prossimi allenamenti
- 10:36 TS - Chivu imita Luis Enrique: maxischermo ad Appiano per gli allenamenti
- 10:22 Belgio-Italia, i convocati: sorpresa Esposito per Mancini
- 10:08 Romano svela un retroscena: "Una squadra inglese era pronta a fare follie per Esposito"
- 09:54 Il Giorno - Dimarco e quel rapporto speciale con Mancini
- 09:40 TS - Calha-Juve, contatti già a gennaio. Priorità al rinnovo con l'Inter
- 09:26 Mirabelli: "La Juve prenda Calhanoglu, è il più completo d'Europa"
- 09:12 CdS - Chivu ritrova i Nazionali: la scaletta dei rientri
- 08:58 CdS - Lautaro punta l'Atalanta, Chivu non rischia: settimana decisiva
- 08:43 Scifo esalta Esposito: "È intelligente, mette in difficoltà i difensori"
- 08:29 CdS - Calhanoglu, passi avanti verso il rinnovo: c'è apertura sull'ingaggio
- 08:14 GdS - Dopo il derby la svolta in difesa: baricentro più basso e meno rischi
- 08:00 GdS - Stones sotto esame: un mese per convincere Chivu. A gennaio sul mercato?
- 00:00 Frattesi: rimpianto o realismo?
Sabato 14 nov
- 23:55 L'Estudiantes vince la Supercoppa argentina: Palacios esulta sui social
- 23:50 Zielinski out, il CT della Polonia spiega: "Difficile dire se recupera in tre giorni o tre settimane"
- 23:38 Condò: "Italia? Un peccato di Dio lasciar fuori Dimarco. Su Pio..."
- 23:24 Lupo elogia Pio Esposito: "Ha una grande qualità, ecco quale"
- 23:10 U16, il Milan batte l'Inter all'ultimo secondo: decide una rete di Santopaolo
- 22:56 Juventus Women, Guerrero: "L'Inter è una squadra completa"
- 22:42 De Biasi: "Italia? E' in buone mani con Mancini. Ci sono molti giovani che..."
- 22:27 Mancini: "Rigore calciato da Seba e non Pio? Non è successo nulla di grave"
- 21:58 Premio Campanati a Slavko Vincic: anche Marotta fa gli onori di casa
- 21:43 Italia U19 sconfitta dall'Ucraina: Marello in campo nel finale. Bovio in panchina
- 21:29 Incarico da allenatore per Sneijder: lavorerà insieme al fratello Rodney
- 21:14 Quattro interisti verso la titolarità contro il Belgio: stuzzica l'idea Dimarco esterno offensivo
- 21:00 Serie A, l'Inter ha fatto bottino pieno in casa. Ma lontano da San Siro...
- 20:46 Julio Sergio: "La Roma può giocarsi il campionato fino alla fine"
- 20:31 Abodi sulle elezioni FIGC: "Mi auguro si possa riprendere dialogo per riforme"
- 20:03 Pavard-OM, il racconto di Benatia: "Quel retroscena sulla percentuale di stipendio..."
- 19:49 Dimarco avanzato? Mancini: "Un'opzione che abbiamo pensato da tempo"
- 19:34 Italia, Scalvini leader difensivo insieme a Bastoni: "Siamo pronti per il Belgio"
- 19:20 Italia, Mancini: "Formazione anti-Belgio? Ho le idee abbastanza chiare"
- 19:05 Calhanoglu, riecco il Fenerbahçe: pronta un'offensiva da 10 mln di euro
- 18:52 Perugia, 'mini-museo' dedicato a Materazzi nell'ambito di EuroChocolate
- 18:38 Obraniak a Zidane: "Con la Turchia voglio vedere l'energia di Diouf"
- 18:24 Graziani: "Esposito è un piccolo Toni, gli auguro il Mondiale"
- 18:09 Andrea Zenga: "All'Inter mi piacerebbe vedere Carnesecchi. Su Pio..."
- 17:40 Qui Atalanta - Kossounou rivede il campo. Martedì si torna al lavoro
- 17:30 Carboni: "Volevo essere come Messi. La diez? Magari a Lautaro..."
- 17:20 Calvario finito, torna in campo Carboni: "Porterò in alto il Racing"
- 17:14 Cabrini: "Esposito non va marcato a zona, devi sacrificare un uomo"
- 17:00 L'ADISE celebra il presidente Marotta: "Tra i dirigenti più autorevoli"
- 16:45 Popovici e il ruolo di Chivu: "Fonte di ispirazione per molti rumeni"
- 16:32 Serena: "Esposito favorisce i compagni, può convincere con un'altra punta"
- 16:18 videoVukaj a segno con l'Albania U19: suo uno dei 4 gol all'Armenia
- 16:05 Pio Esposito verso la doppia cifra in azzurro: a 3 il gol al Belgio
- 15:50 Toni esalta Esposito: "Parla con i gol, è forte. Ecco cosa mi piace di lui"
- 15:37 Belgio, Van Bommel su Esposito: "Sta crescendo incredibilmente bene"
- 15:23 Player Of the Month, quattro i giocatori candidati per il premio di ottobre
- 15:08 Brasile, Ancelotti: "Nel primo tempo la difesa non si muoveva bene"
- 14:54 Ronaldinho: "Ogni volta in Italia mi ricordano il gol segnato all'Inter"
- 14:40 Carlos Augusto bocciato dai media brasiliani: "Errori sui gol nipponici"
- 14:25 Ultimo allenamento ad Appiano per l'Italia: Cambiaghi lascia il gruppo
- 14:15 Inghilterra, Tuchel sorride: Spence torna ad allenarsi in gruppo
- 14:08 Allarme Zielinski dalla Polonia: "Ha dolore ad un piede, fatica a correre"
- 13:58 Bellinazzo: "Juve in difficoltà. L'Atalanta ha un modello virtuoso, l'Inter post Suning ha seguito la stessa strada"
- 13:43 Presidenza FIGC, ufficiali le candidature di Malagò e Galliani. Marotta per il Consiglio Federale
- 13:28 InterNazionali - Nations League, Zielinski non recupera: fuori dai convocati della Polonia
- 13:15 InterNazionali - Vinicius non basta, il Giappone batte il Brasile 3-2: Carlos Augusto in campo 90'