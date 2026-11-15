Altri due gol contro la Francia. Quando gioca la nazionale italiana, le speranze realizzative sono spesso affidate alle qualità di Francesco Pio Esposito, che ha una media gol spaventosa rispetto ai minuti giocati. Come evidenzia OptaPaolo, il classe 2005 è il primo giocatore a segnare almeno 8 gol nelle prime 14 presenze con la maglia dell'Italia a partire da Vieri (8 tra il 1997 e il 1998, ndr).