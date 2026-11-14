Alla vigilia della sfida in trasferta contro l'Inter, in programma per domani pomeriggio all'Arena Civica di Milano, Isaac Guerrero, allenatore della Juventus femminile, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri presentando così le prossime avversarie: "A livello difensivo l'Inter sta facendo bene in campionato, ma non direi che sia una formazione prettamente difensiva. Ha un ottimo equilibrio e prova ad essere offensiva; è una squadra completa. Non credo che il fatto di non aver subito ancora gol in Serie A Women risponda unicamente a una scelta difensiva: questo rispecchia il valore di una squadra competitiva. Sarà una bella sfida, come quella giocata in Women's Cup a inizio anno, dove si sono viste due squadre che volevano proporre e attaccare".

Prosegue il tecnico spagnolo: "Abbiamo attraversato diverse fasi in questi primi mesi di stagione, ma principalmente in questa prima parte questa squadra ha fatto capire di voler andare oltre, vuole essere coraggiosa, a volte con più efficienza e altre volte con meno, perché siamo un gruppo nuovo con tanti acquisti e molte calciatrici giovani. Tuttavia, le ragazze provano sempre a mettersi in gioco, vogliono proporre, essere dominanti e coraggiose. Tutto questo, alla lunga, ti porta dei risultati e ti dà la consapevolezza di cui le ragazze hanno bisogno nel proprio percorso di crescita".