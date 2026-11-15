Tra una settimana si torna già in campo e l'Inter sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta. Ma a che punto sono i recuperi degli infortunati della Dea? Secondo Il Quotidiano Nazionale, contro l'Inter dovrebbero rientrare Bellanova, Kristensen, Gaetano e Raspadori, attesi in gruppo già a partire da martedì, giorno di ripresa degli allenamenti. Il rientro dei calciatori impegnato con le rispettive nazionali, sarà, ancora una volta, scaglionato come accade per tutte le squadre.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 15:08
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione