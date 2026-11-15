Tra una settimana si torna già in campo e l'Inter sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta. Ma a che punto sono i recuperi degli infortunati della Dea? Secondo Il Quotidiano Nazionale, contro l'Inter dovrebbero rientrare Bellanova, Kristensen, Gaetano e Raspadori, attesi in gruppo già a partire da martedì, giorno di ripresa degli allenamenti. Il rientro dei calciatori impegnato con le rispettive nazionali, sarà, ancora una volta, scaglionato come accade per tutte le squadre.