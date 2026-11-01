Simone Lo Schiavo, il futuro braccio destro di Dario Baccin e vice direttore sportivo dell'Inter, ha già iniziato sul campo a prendere confidenza col mondo nerazzurro. Secondo quanto appurato da FcInterNews, infatti il nuovo dirigente è presente sugli spalti del Marulla di Cosenza, a seguire dal vivo la partita dell’Under 23 contro la formazione silana; una prima volta quasi in casa per Lo Schiavo, originario di Vibo Valentia. La nomina ufficiale di Lo Schiavo, che che approda in nerazzurro dopo le esperienze con Roma, Salernitana e Palermo nell'area scouting, avverrà nelle prossime settimane.