Non è ancora completata la formazione per il derby. Cristian Chivu ha ancora qualche dubbio che sta risolvendo in queste ore antecedenti al derby di Milano. In difesa, davanti a Martinez, ci saranno Bisseck, Akanji e Bastoni. Il dubbio, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, resta sulla corsia mancina, con Carlos Augusto che insidia Dimarco sul settore mancino. A centrocampo in regia ci sarà Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhitaryan, con Diouf a destra. In attacco attenzione a Bonny che sta scalando le gerarchie ed è pronto ad affiancare Thuram al posto di Pio Esposito.