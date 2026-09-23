L’Inter Club Tigullio raggiunge la cifra di 441 iscritti e domani festeggia questo importante traguardo con una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento. L’appuntamento è per domani, giovedì 24 settembre presso l’hotel Europa di Rapallo nel Levante ligure: si parte alle 19.30 con l’aperitivo a cui seguiranno cena, musica e lotteria di beneficenza.



“Siamo il club nerazzurro più grande della Liguria – afferma il presidente Augusto Sartori – e, anche se in un momento di tristezza per la scomparsa dell’indimenticabile campione Sandrino Mazzola, vogliamo comunque festeggiare alla grande con una serata speciale a cui tutti sono invitati, indipendentemente dalla loro fede calcistica. Con l’occasione abbiamo invitato Nicola Berti, giocatore simbolo dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni che ci racconterà aneddoti di quella stupenda cavalcata trionfale”.