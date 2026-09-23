Francesco Pio Esposito e Sebastiano Esposito sono stati entrambi convocati in nazionale per le prossime partite dell'Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, "il ct Mancini, lunedì pomeriggio a Coverciano, li ha messi accanto per una porzione di allenamento. Quattro partite di Nations League, prima o poi succederà, bisogna solo aspettare il momento giusto. Gli ultimi, in maglia azzurra, erano stati gli Inzaghi. Li mise insieme Trapattoni il 15 novembre 2000 al Delle Alpi di Torino nel secondo tempo dell’amichevole con l’Inghilterra (1-0, gol di Gattuso)".

"Questo è un nuovo inizio per la Nazionale di Mancini. L’idea di un tandem d’attacco con i fratelli Esposito è suggestiva e possibile, per quanto la concorrenza non manchi", aggiunge il quotidiano.