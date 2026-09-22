Il Parma rischia di perdere una pedina in difesa per Inter-Parma, in programma dopo la sosta. Il club crociato ha comunicato infatti nel pomeriggio di oggi l'infortunio di Dominik Drobnic. Lo sloveno, nella partita contro il Genoa di domenica pomeriggio, ha riportato la frattura dello scafoide.

Il comunicato del Parma

Il club, sul proprio sito ufficiale, ha scritto: "Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Dominik Drobnic, in seguito ad uno scontro fortuito di gioco durante la gara di domenica con il Genoa, ha riportato un forte trauma al polso sinistro. In seguito ad esami strumentali, svolti una volta arrivato nel ritiro della nazionale U21 slovena, è emersa una frattura dello scafoide. Il calciatore farà rientro a Collecchio nelle prossime ore e, assieme allo staff sanitario, verranno effettuate ulteriori consulenze specialistiche nei prossimi giorni per una migliore definizione della prognosi". Il giocatore, sin qui impiegato in due gare su cinque da Carlos Cuesta, potrebbe dunque saltare la sfida contro i nerazzurri del 10 ottobre.