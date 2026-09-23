Francesco Pio Esposito si avvia ad essere il centravanti titolare della nazionale nella prossima partita degli azzurri, venerdì contro il Belgio in Nations League. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà lui il prescelto di Roberto Mancini.

I numeri sono dalla parte dell'interista. "Un gol ogni 93,6 minuti, 5 in 9 presenze totali tra partite ufficiali e amichevoli. Tanto ha già segnato Pio con la maglia azzurra, che ha indossato con orgoglio umile sin dal primo giorno - si legge sulla rosea -. Delle ultime 12 reti dell'Italia, il 42 per cento è suo. Spesso viene paragonato a vari campioni del passato, da Christian Vieri a Luca Toni, ma Esposito per precocità e scaltrezza è molto più avanti: arrivato a quota 5 prima di compiere i 21 anni ha eguagliato nientemeno che Gianni Rivera, un Pallone d'Oro; soltanto Giuseppe Meazza, al quale è stato intitolato lo stadio di San Siro che ben conosce da attaccante dell'Inter, aveva fatto più gol alla stessa età (11)".

"Per questo Mancini, che non ha mai tremato davanti alla prospettiva di lanciare i giovani, riparte da lui smantellando le gerarchie precedenti: ha lasciato a casa Retegui, che aveva scovato in Argentina convincendolo a scegliere l'azzurro, e ha messo in stand by Moise Kean e Gianluca Scamacca, rispettivamente 26 e 27 anni. Prima c'è Pio, secondo un principio di meritocrazia e anche seguendo un criterio progettuale". L'altro interista che dovrebbe essere titolare contro il Belgio è Nicolò Barella a centrocampo.