Secondo i primi dati relativi alla stagione 2025/2659 appena conclusa, la Bundesliga registra la maggior presenza media allo stadio per partita (42.308 spettatori) e il più alto tasso di riempimento medio (97,5%) tra le 5 Top Leghe europee e la tedesca Borussia Dortmund è la squadra con la miglior performance di pubblico (81.365 spettatori medi per gara, 100% di riempimento, come solo il Bayern Monaco è riuscito a fare in Europa). La Serie A resta lontana sia in termini di spettatori medi (30.082, solo la Ligue 1 fa peggio con 27.576) che di riempimento medio (83,8%, come il campionato francese, e meglio solo della Liga all’81,4%). Milan e Inter, (oltre 73mila spettatori medi) si piazzano ai piedi del podio della classifica per spettatori, dietro al Manchester United. Anche la Roma (61.785) entra nella top ten stagionale. Nella classifica per tasso di riempimento, dietro Borussia e Bayern (100%), undici squadre si fermano al 99%; la Juventus è la prima delle italiane (a ridosso del 98%), ma resta fuori dalle prime 20, tutte tedesche e inglesi. Questi i dati raccolti dalla Commissione di Vigilanza dell'equilibrio economico delle società professionistiche nella sua prima relazione annuale.

Il Paris Saint-Germain è il club con la più alta ratio tra media spettatori e incassi

I dati medi di spettatori e di percentuale di riempimento hanno un impatto rilevante dal punto di vista economico: è però interessante notare come il Borussia Dortmund, primo club europeo per media spettatori nella stagione 2024-25 (81.102 a partita) e 2025/26 (81.365), sia solo al 25° posto della 81.365 graduatoria dei ricavi da biglietteria. In media, uno spettatore al Signal Iduna Park paga 28 euro per una partita (un prezzo che è all’87° posto rispetto al panorama europeo), con un incasso medio per gara di 2.3 milioni di euro; ben poco rispetto ai 6.7 milioni a partita del PSG, nonostante una media spettatori di soli 47.702 a gara, con un prezzo medio però ben più alto, 139 a biglietto. Secondo i dati della stagione 2024-25, infatti, il Paris Saint-Germain ha registrato il RevPEPAS61 più alto tra le prime 20 squadre, con 147,4 euro, indicando la maggiore generazione di ricavi per posto disponibile per evento. Seguono Real Madrid (102,5 euro) e Arsenal (100,5 euro). Il gruppo successivo è composto da Barcellona (95,9 euro), Liverpool (91,1 euro), Chelsea (90 euro), Manchester United (85,5 euro) e Tottenham Hotspur (82,3 euro). Più in basso nella classifica, i colossi italiani Milan (€33,9) e Inter (€47,1) mostrano ricavi per posto a sedere inferiori, piuttosto che una mancanza di domanda, evidenziando i limiti dello stadio attuale nel supportare hospitality di fascia alta e posti premium rispetto ai principali stadi europei. Questo aiuta a spiegare perché entrambi i club milanesi siano impegnati da anni in discussioni sulla costruzione di un nuovo stadio come priorità strategica.