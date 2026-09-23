La sosta nazionali è appena iniziata e i giornali iniziano a riempirsi di notizie che fanno discutere. Torna in auge la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu, con annessi rumors turchi, mentre fa "rumore" lo scarso minutaggio di Stankovic. E spuntano anche alcune voci di mercato nella stessa zona del campo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.