La sosta nazionali è appena iniziata e i giornali iniziano a riempirsi di notizie che fanno discutere. Torna in auge la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu, con annessi rumors turchi, mentre fa "rumore" lo scarso minutaggio di Stankovic. E spuntano anche alcune voci di mercato nella stessa zona del campo.

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