Arriva la sosta, lunga, per le Nazionali ed è tempo per qualche bilancio nei vari club. Anche in casa Inter se ne possono fare diversi. Tra questi anche il minutaggio dei giocatori coinvolti da Cristian Chivu in campo, che non abbiano sofferto problemi fisici o squalifiche in queste prime 6 partite, comprendendo tutte le competizioni.

Ad oggi, considerando la totale disponibilità, il giocatore di movimento meno impiegato è Aleksandar Stankovic con appena 15 minuti in campo, virtualmente settima opzione a centrocampo anche alla luce del fatto che Henrikh Mkhitaryan, il secondo meno utilizzato, ha raccolto finora 69 minuti (con una presenza da titolare contro l'Udinese). Terzo gradino del podio per Ange Bonny: per lui fino ad ora 98 minuti sul rettangolo di gioco. Per tutti, il tempo per invertire il trend abbonda e dopo la sosta gli impegni saranno così numerosi che è facile prevedere un coinvolgimento maggiore per tutti i giocatori della rosa nerazzurra, magari con un'alterazione delle gerarchie attuali.