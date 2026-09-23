Il giovane difensore sloveno del Parma Dominik Drobnic quest’oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura dello scafoide del polso sinistro. Lo comunica il club gialloblu: "L'intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal Prof. Norman Della Rosa, presso il Centro Chirurgico della mano del Policlinico di Modena alla presenza dello staff sanitario del Club nella persona del Dott. Lorenzo Segre. Il calciatore proseguirà ora l'iter necessario volto alla ripresa dell'attività agonistica", si legge nella nota.

Non sono stati definiti i tempi di recupero, ma l'obiettivo del giocatore è quello di tornare a disposizione di Carlos Cuesta alla ripresa del campionato, quando i ducali saranno attesi dalla sfida di San Siro contro l'Inter.