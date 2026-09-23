Calhanoglu è infortunato ed è stato costretto a saltare la nazionale, restando in Italia per rimettersi in forma in vista di Inter-Parma dopo la sosta. Ma intanto crescono i dubbi sulla sua tenuta fisica e l'Inter valuta l'eventuale rinnovo.

Si fa il nome di Romano del Cagliari come erede del regista turco, ma in rosa c'è già un certo Stankovic che Chivu conosce benissimo e che ha trattenuto in estate rifiutando anche offerte da 40 milioni.