"Quando se ne va un compagno di squadra, un amico, un velo di tristezza ti avvolge e tu fai tanta fatica a liberartene. Spesso invano: è inevitabile". A parlare è Roberto Boninsegna, alla Gazzetta dello Sport, ricordando l'amico Sandro Mazzola.

"lo con Sandro al fianco ho giocato centinaia di partite. Lui trequartista impareggiabile, fra i due-tre migliori della nostra epoca. Quanti palloni mi serviva da trasformare in gol. E io che ne intuivo le intenzioni e mi smarcavo andando proprio là dove avrebbe voluto trovarmi. Quante triangolazioni perché anche a me piaceva dare assist - dice - Noi due assieme abbiamo cominciato a vincere da giovanissimi. Ricordo il Trofeo di Viareggio del 1962: era all'epoca un vero e proprio mondiale per i Primavera".

Poi il passaggio al Cagliari e il ritorno all'Inter. "E sapete di chi fu il merito del mio approdo in nerazzurro? Proprio di Sandro. Già, devo tutto a lui. Finito il grande ciclo di Herrera e Angelo Moratti, I'Inter del presidente Fraizzoli doveva ristrutturarsi. Durante un ritiro della Nazionale, Mazzola mi prende da parte e fa: "Bonimba, ma se l'Inter facesse una trattativa con il Cagliari, tu torneresti a Milano?". E io pronto: "A nuoto, Sandro. E subito. Qui sto benissimo, la squadra è buona e con Riva ho feeling. Però io nasco tifoso interista, tienilo ben presente". I sardi vinsero lo Scudetto senza di lui. "Io però non ebbi rimpianti. Avevo addosso l'agognata maglia nerazzurra e allo scudetto ci arrivai l'anno dopo, con la mia Inter e anche da capocannoniere. Ho sempre considerato Mazzola il regista di quello scambio con il Cagliari e per questo gli sono sempre stato riconoscente".

In compenso Mazzola si era recentemente rammaricato di non essere riuscito ad evitare lo scambio con Anastasi. "Parole che ho apprezzato molto. Nel calcio ci sta di sbagliare qualche valutazione. lo cercai di rifiutare quel trasferimento. Anastasi era più giovane di me e quindi comprendevo la logica societaria però non volevo chiudere la carriera nel club che era considerato il principale rivale dell'Inter".