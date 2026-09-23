Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma, tra i vincitori dello Scudetto nel 2000/2001, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero parlando del suo ex club anche con riferimento alla partita di sabato scorso allè'Olimpico contro l'Inter: "Ho visto la partita sabato, la Roma ha fatto un buon primo tempo ma quando perdi la concentrazione con una squadra come l’Inter alla fine paghi".

Le analogie con il passato

"La nostalgia non fa bene ma quel- la Roma era una squadra fortissi- ma, gli 11 titolari e chi stava in panchina erano tutti nazionali. Difficile paragonare questa squadra con quella, era un altro periodo storico e la Serie A era il miglior campionato d'Europa. La Juventus era forte, il Milan anche, Parma, Lazio ed Inter erano degli squadroni. Ma i giallorossi possono sognare lo Scudetto. Il campionato è difficile, serve concentrazione e voglia di vincere. La stagione è iniziata bene, i nerazzurri sono gli unici rivali".