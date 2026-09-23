Messaggio di cordoglio da parte della società Inter per Angelo Palombo, collaboratore di Cristian Chivu colpito da un grave lutto in queste ore. Questa la nota del club.

"FC Internazionale Milano, il Presidente Giuseppe Marotta, la Proprietà, l'allenatore Cristian Chivu e il suo staff insieme a tutti i calciatori nerazzurri esprimono il proprio cordoglio ad Angelo Palombo per la scomparsa dell'amata mamma Anna.

In questo momento di lutto tutto il Club si stringe attorno alla sua famiglia".

Sezione: News / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 11:16
Autore: Antonio Di Chiara
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