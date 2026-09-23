L'avventura di Christian Eriksen al Wolfsburg è giunta al termine. Il giocatore danese, detentore del record di presenze con la sua Nazionale, e la dirigenza del club tedesco hanno raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione del contratto, che originariamente sarebbe scaduto il 30 giugno 2027. Si esaurisce quindi l'avventura con la maglia biancoverde dell'ex centrocampista dell'Inter, che coi Wölfe ha totalizzato 34 presenze con tre gol e 10 assist. "Era chiaro che la decisione sul suo futuro spettasse a Christian. Volevamo dargli questa libertà in questa particolare situazione e ora abbiamo accolto la sua richiesta di rescindere il contratto”, ha dichiarato l'amministratore delegato Dieter Hecking. “Ha già vissuto e raggiunto molti traguardi nella sua straordinaria carriera. Ancora più notevole è la sua disponibilità e la sua umiltà che abbiamo riscontrato qui. Nonostante il breve periodo trascorso, ha lasciato un'impronta duratura sui compagni di squadra, sullo staff e sui tifosi. Ringraziamo Christian e auguriamo a lui e alla sua famiglia tutto il meglio".
Eriksen si è congedato con queste parole: "In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono felice che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme. Il mio periodo al Wolfsburg è stato caratterizzato da molti alti e bassi. So che ora il club è in buone mani per tornare in Bundesliga e sono convinto che il VfL abbia un futuro di successo. Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto al VfL e a Wolfsburg. È stato un grande piacere giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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